Selin Şekerci: Size kızdım

Selin Şekerci magazin muhabirlerine kızgın olduğunu söyledi.

Magazin - 03 Ağustos 2017 12:22
Selin Şekerci: Size kızdım
Gümüşlük'te tatil yapan Selin Şekerci önceki akşam yakın bir arkadaşıyla akşam yürüyüşüne çıktı. Kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerine sitem eden oyuncu, “Size biraz kızgınım. Asla kimseye bağırmam, lütfen daha dikkatli olalım” dedi.

Selin Şekerci, Temmuz başından beri Bodrum’da tatil yapıyor. Selin Şekerci, yeni sezon öncesi denize girip güneşlenerek stres atıyor.

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