Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor?

Kaan Taşaner'le uzun süre aşk yaşayan Selin Şekerci'nin ayrılığın ardından adı kimseyle anılmamıştı. Oyuncunun Caner Cindoruk'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Dedikodu - 26.04.2018 14:55
Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor?
Kaan Taşaner’den ayrılan oyuncu Selin Şekerci’nin, meslektaşı Caner Cindoruk’la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk yaşamaya başladı. Ünlü oyuncuların, Kadıköy Moda’da el ele görüldüğü öne sürüldü.

Selin Şekerci ile Kaan Taşaner ayrıldı!

Selin Şekerci ile Kaan Taşaner ayrıldı!



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