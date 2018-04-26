Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor?
Kaan Taşaner'le uzun süre aşk yaşayan Selin Şekerci'nin ayrılığın ardından adı kimseyle anılmamıştı. Oyuncunun Caner Cindoruk'la aşk yaşadığı iddia edildi.
Dedikodu - 26.04.2018 14:55
Kaan Taşaner’den ayrılan oyuncu Selin Şekerci’nin, meslektaşı Caner Cindoruk’la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk yaşamaya başladı. Ünlü oyuncuların, Kadıköy Moda’da el ele görüldüğü öne sürüldü.
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