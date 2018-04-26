Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk mı yaşıyor?

Dedikodu - 26.04.2018 14:55

Selin Şekerci ile Kaan Taşaner ayrıldı!

Emine Erdoğan da affetti! Dava bitti!

Kaan Taşaner’den ayrılan oyuncu Selin Şekerci’nin, meslektaşı Caner Cindoruk’la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; Selin Şekerci ile Caner Cindoruk aşk yaşamaya başladı. Ünlü oyuncuların, Kadıköy Moda’da el ele görüldüğü öne sürüldü.