Oyuncu Selin Şekerci, Temmuz başından beri Bodrum’da tatil yapıyor. Selin Şekerci, yeni sezon öncesi denize girip güneşlenerek stres atıyor. Selin Şekerci önceki gün tek başına plajdaydı. Tüm gözler üzerindeydi. Selin Şekerci düzgün vücudu ile dikkat çekti.
Kaynak: posta.com.tr
Selin Şekerci, Bodrum'da stres atıyor!
Temmuz başından beri Bodrum’da tatil yapan Selin Şekerci, yeni sezon öncesi denize girip güneşlenerek stres atıyor.Magazin - 02 Ağustos 2017 08:00
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