Selin İmer hamile mi? İddialara cevap verdi!

Bir alışveriş merkezi çıkışı annesiyle görüntülenen Selin İmer, hamilelik iddialarına cevap verdi.

Magazin - 21.12.2017 23:30
Selin İmer hamile mi? İddialara cevap verdi!
Mustafa Ceceli, yeni yılı eşi Selin İmer ile karşılamak için yılbaşında gelen sahne tekliflerini geri çevirdi. Makaron’un haberine göre, önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışı annesiyle görüntülenen Selin İmer, konuyla ilgili sorulara “Sahne plan, proje yok. Tatil var” dedi. Hamilelik söylentilerine de “Öyle bir durum yok, bunlar dedikodu” şeklinde cevap verdi. Annesi Canan İmer ise “6 torunum var. Bir tane daha olursa kısmet, ne diyelim” dedi.

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