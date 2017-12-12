Selin Ciğerci gelinlik giydi!

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sevgilisi Diyarbekirspor futbolcusu Gökhan Çıra ile gelinlik provasına gitti.

Magazin - 12.12.2017 10:35
Selin Ciğerci gelinlik giydi!
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sevgilisi Diyarbekirspor futbolcusu Gökhan Çıra ile gelinlik provasına gitti.

Gökhan Çıra ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra evlilik yolunda emin adımlarla ilerlediklerini açıklayan Ciğerci, sosyal medya hesabında sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Gelinliği giyen Ciğerci, futbolcu sevgilisini koluna takıp çektirdiği fotoğrafın altına "2018" yazarak evlilik tarihlerini açıkladı.



İlişkileriyle Türkiye gündemine oturan çiftin kararı söylemde kalmadı. Selin Ciğerci, ünlü modacı Gülşen Pehlivanoğlu'na gelinliğini diktirdi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Deniz Seki'ye 'Umre' izni!
  • "Dilini ensenden söküp alırım!"
  • Eski dostlar düşman oldu!
  • Ebru Gündeş günden güne eriyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Alper Potuk'u yakan kaçamak!
  • Ünlü türkücüden şok şikayet!
  • İrem Derici'den samimi açıklamalar
  • Engin Akyürek’e selam vermedi!
  • Düğünün detayları ortaya çıktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı
  • Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!
  • Ünlü çift kural bozdu!
  • Adriana Lima: Artık soyunmayacağım!
  • Ünlü oyuncu ölümden döndü!
  • Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
  • Özcan Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
  • RTÜK, Çukur'un öpüşme sahnesini affetmedi!
Serenay Sarıkaya'nın ilham kaynağı