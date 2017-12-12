Selin Ciğerci gelinlik giydi!
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sevgilisi Diyarbekirspor futbolcusu Gökhan Çıra ile gelinlik provasına gitti.
Magazin - 12.12.2017 10:35
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sevgilisi Diyarbekirspor futbolcusu Gökhan Çıra ile gelinlik provasına gitti.
Gökhan Çıra ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra evlilik yolunda emin adımlarla ilerlediklerini açıklayan Ciğerci, sosyal medya hesabında sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Gelinliği giyen Ciğerci, futbolcu sevgilisini koluna takıp çektirdiği fotoğrafın altına "2018" yazarak evlilik tarihlerini açıkladı.
İlişkileriyle Türkiye gündemine oturan çiftin kararı söylemde kalmadı. Selin Ciğerci, ünlü modacı Gülşen Pehlivanoğlu'na gelinliğini diktirdi.
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