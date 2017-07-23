Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi!

Selena dizisinde Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, futbolcu Caner Turp sözlendi.

Magazin - 24.07.2017 01:15
Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi!
2005 yılında rol aldığı "Sihirli Annem" dizisinin son bulmasının ardından Selena'da Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, sözlendi.

Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile dün gece sözlenen Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!" notuyla duyurdu...

1 Ocak 1994 doğumlu genç oyuncu Gizem Güven ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynayarak oyunculuk hayatına adım attı. Bir çok reklam çalışmasında yer alan Gizem Güven 2002 senesinde Sihirli Annem dizisinde Ceren, Selena adlı dizide Leyla karakterlerini canlandırdı. Bir çok reklam çalışmasında yer alan Gizem Güven 2002 senesinde Sihirli Annem dizisinde Ceren, Selena adlı dizide Leyla karakterlerini canlandırdı.

Genç oyuncu eğitimini Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümününde yüzde yüz başarı bursu ile tamamladı....

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Yol Arkadaşım galasına ünlü akını
  • 'Olacak İş Diil' görücüye çıktı!
  • Canlı yayında Ronaldo frikiği!
  • Özpetek'ten Büyüküstün paylaşımı
  • Murat Boz'dan Aslı Enver'e destek!
  • "Çukur" nasıl başladı?
  • "Ve Allah planları bozar!"
  • İmirzalıoğlu, Arda Turan'ı silecek!
  • "Fotoğrafları silmelisiniz"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hande Doğandemir'den 'ihanet' iddialarına yanıt!
  • "Demet Akalın yüzde 85 hamile"
  • Caner'in evinden çıkanlar şoke etti!
  • Gülben Ergen'in keyfi yerinde!
  • Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan anket!
  • Takipçisinden Serel Yereli'ye ayar!
  • Kıvanç Tatlıtuğ 'baba' oldu!
  • Ezgi Mola'dan takipçisine sert yanıt!
Hande Doğandemir'den 'ihanet' iddialarına yanıt!