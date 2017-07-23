2005 yılında rol aldığı "Sihirli Annem" dizisinin son bulmasının ardından Selena'da Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, sözlendi.
Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile dün gece sözlenen Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!" notuyla duyurdu...
1 Ocak 1994 doğumlu genç oyuncu Gizem Güven ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynayarak oyunculuk hayatına adım attı. Bir çok reklam çalışmasında yer alan Gizem Güven 2002 senesinde Sihirli Annem dizisinde Ceren, Selena adlı dizide Leyla karakterlerini canlandırdı. Bir çok reklam çalışmasında yer alan Gizem Güven 2002 senesinde Sihirli Annem dizisinde Ceren, Selena adlı dizide Leyla karakterlerini canlandırdı.
Genç oyuncu eğitimini Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümününde yüzde yüz başarı bursu ile tamamladı....
Selena'nın çocuk oyuncusu Gizem Güven sözlendi!
Selena dizisinde Leyla karakterini canlandıran Gizem Güven, futbolcu Caner Turp sözlendi.Magazin - 24.07.2017 01:15
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