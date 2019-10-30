Selena Gomez'in yanlışlıkla paylaştığı fotoğraf...

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, panik oldu. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında Kim Kardashian'ın korse markası SKIMS'i denerken yanlışlıkla paylaştığı fotoğrafı hemen sildi.Kardashian'ın korse markası SKIMS'i oldukça popüler. Ünlü şarkıcı Selena Gomez de kullanıcıları arasında. Gomez, markadan aldığı ürünleri hemen denedi. Ünlü şarkıcı, korseyi denerken çektiği bir fotoğrafı yanlışlıkla sosyal medya hesabında paylaştı. Gomez, hatasını fark edip fotoğrafı hemen sildi.