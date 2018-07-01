Selena Gomez: "Kafama takmamaya çalışıyorum!"

Dünyaca ünlü genç şarkıcı Selena Gomez, “Kendi hayatımın tadını çıkarıyorum. Hiçbir şeyi kafama takmamaya çalışıyorum” dedi.

Magazin - 01.07.2018 15:37
Selena Gomez: "Kafama takmamaya çalışıyorum!"
Lupus hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yıl eylül ayında böbrek nakli olan ABD’li şarkıcı Selena Gomez, ‘Good Morning America’ programına katıldı. Ameliyatının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiğini söyleyen 25 yaşındaki Gomez, “Hayatımın tadını çıkarıyorum. Bana stres yaptıran hiçbir şeyi kafama takmamaya çalışıyorum. Bu güzel bir şey” dedi.

Artık Los Angeles’ta yaşamadığını belirten Gomez, “İnsanların beni sevmeleri için çaba sarf etmiyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra E! News’e konuşan Selena Gomez şu ifadeleri kullandı: “25 yaşındayım ve ilerleyen dönemlerde değişeceğimi ve bundan da zevk alacağımı düşünüyorum. Sade bir yaşam sürmek istiyorum ama şu anda üzerimde milyonlarca göz varken, bunun imkansız olduğunu biliyorum.”

Selena Gomez, Aleyna Tilki dinliyor!

Selena Gomez, Aleyna Tilki dinliyor!
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