Selen Görgüzel Alkan'dan Hamdi Alan itirafı!

Selen Görgüzel Alkan'dan manidar sözler!

Selen Görgüzel Alkan, eşi Hamdi Alkan ve kızı Ayşe Alkan ile alışverişteydi. Güzel şarkıcı klibinin çekimini eşi Hamdi Alkan'ın yaptığını söyledi.Selen Görgüzel Alkan, eşi Hamdi Alkan'la çalışmakla ilgili "Başka oyunculara 'Yapar mısın, eder misin?' diyor ama bana sürekli 'Geç kaldın, hadi' diye seslendi. Anladım ki Hamdi ile çalışmak çok zormuş" dedi.Hamdi Alkan, eşinin şarkısının çıkmasının ardından sosyal medyada "Hayata hayat katan, neşe ve enerji katan bir şarkı ile Selen Görgüzel Alkan, 18 Kasım'da sizlerle olacak. Erkin Koray'ın 1976 yılında seslendirdiği "Gönül Salıncağı" şarkısı seneler sonra Selen Görgüzel'in sesinden hayat bulacak. Güzel, samimi ve dinledikçe ruhunuzu coşturan bir çalışma oldu. Yolu açık, dinleyicisi bol olsun." cümleleriyle eşine destek olmuştu.