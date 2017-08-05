Seksi tatil!

Oksana Platero ve Jonathan Platero tatilde böyle görüntülendi.

Dünya Magazin - 05 Ağustos 2017 14:45
Seksi tatil!
Ünlü dansçılar Oksana Platero ve Jonathan Platero, Kaliforniya'da tatil yapıyor. Bol bol denize giren çift önceki gün magazin muhabirlerine aşk kokan pozlar verdi.

İşte o kareler...
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı
  • Hatice'den olay video: Hala popon çok sert
  • Gülse Birsel yeni filminin oyuncu kadrosunu açıkladı!
  • Stewart'tan ilginç açıklama: Aşk hayatım peynir gibi
  • Özil Ailesi’nden gelin ziyareti

Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Rıta Ora üstsüz fena yakalandı...
  • Ünlü mankenlerin olay geccesi!
  • Kım Kardashıan'dan cesur tercih!
  • Sutyen tanıtımında ilginç sürpriz!
  • Şıklık yarışına girdiler!
  • Polis zorla striptiz yaptırdı!
  • Charlıze Theron'un Meksika tatili!
  • Ünlülerle böyle dalga geçiyor!
  • Doutzen Kroes tatilde nefes kesti!
  • Ashley Graham'ın dolgun gururu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?
  • Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!
  • Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bengü'den şiirle aşk ilanı!
  • Merve Boluğur imaj değiştirdi
  • İşte Gülşen'i Eurovision adayı!
  • Okan Bayülgen'in geccesi kavgayla bitti!
Asena Atalay o isimle aşk mı yaşıyor?