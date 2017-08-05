Ünlü dansçılar Oksana Platero ve Jonathan Platero, Kaliforniya'da tatil yapıyor. Bol bol denize giren çift önceki gün magazin muhabirlerine aşk kokan pozlar verdi.
İşte o kareler...
Seksi tatil!
Oksana Platero ve Jonathan Platero tatilde böyle görüntülendi.Dünya Magazin - 05 Ağustos 2017 14:45
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Oksana Platero, Jonathan Platero
DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ
- Rita Ora üstsüz fena yakalandı...
- Ünlü mankenlerin olay geccesi!
- Kim Kardashian'dan cesur tercih!
- Victoria's Secret meleklerine en yakın arkadaş sürprizi!
- Bella Hadid ve Kendall Jenner şıklık yarışında!
- Kolombiya'da polis zorla striptiz yaptırdı!
- Charlize Theron'un Meksika tatili!
- Celeste Barber, ünlülerle böyle dalga geçiyor!
- Doutzen Kroes tatilde nefes kesti!
- Ashley Graham'ın dolgun gururu!