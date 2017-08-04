Seksi görünmek moda oldu!

Seksi görünmenin kurallarına uygun oynanan bir oyun olduğunda, neredeyse bir moda akımına dönüşebileceğini biliyor muydunuz? İşte sizi olduğunuzda çok daha seksi gösterecek küçük ipuçları…

Kadın-Moda - 04 Ağustos 2017 11:41
Seksi görünmek moda oldu!
Sıcak havaların ülkeyi tamamıyla ele geçirdiği şu günlerde kıyafetlerin kumaşı da giderek azalıyor! Eksilen kumaşları fazla abartırsanız bir faciaya sebep olduğunuz gibi, dekolte ipuçlarını akıllıca kullanırsanız tam kıvamında bir seksilik sizi bekliyor!

Boyundan askılı, püfür püfür üstler çok moda! Aynı zamanda boyundan askılı kolsuz bluzler sizi olduğunuzdan çok daha seksi gösterebilir.

Yıllardır değişmez bir ikili haline gelen dar paça Jean ve stiletto ise iddialı bir görüntü kazanmanıza yardımcı olabilir.
Dekolte vermeden de seksi olabilirsiniz!

Seksi olmak denildiğinde aklınıza hemen dekolte gelmesin! Dekoltenin ayarı genel olarak fazla kaçtığı içi sonu felaketle bitebilir. Oysaki dize kadar inen ve vücudunuzu saran bir elbise asil bir seksilikle size şıklık kazandıracaktır.
Son dönemin en sevilen trendlerinden biri olan ‘omuzlar fora’ ise özellikle uzun kolla birlikte kullanıldığında son derece seksi bir görüntü kazanmanıza yardımcı oluyor.

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