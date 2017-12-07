Seks yasağı o takımı yaktı! 7-0...

Spor - 07.12.2017 12:17

Liverpool'la karşılaşacak olan Spartak Moskova'ya kulüp doktoru seks yasağı koymuş, bu yasak özellikle sosyal medyada oldukça tartışılmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar dün oynandı. Liverpool, Spartak Moskova'yı 7-0 yendi. Bu sonucun ardından gözler Spartak Moskova kulübü doktoru Victoria Gameeva'ya çevrildi.