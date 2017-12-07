Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar dün oynandı. Liverpool, Spartak Moskova'yı 7-0 yendi. Bu sonucun ardından gözler Spartak Moskova kulübü doktoru Victoria Gameeva'ya çevrildi.
Seks yasağı o takımı yaktı! 7-0...
Liverpool'la karşılaşacak olan Spartak Moskova futbolcularına kulübün doktoru Victoria Gameeva seks yasağı koymuştu. Dün akşam oynanan maçı Spartak Moskova 7-0 kaybetti.Spor - 07.12.2017 12:17
Liverpool'la karşılaşacak olan Spartak Moskova'ya kulüp doktoru seks yasağı koymuş, bu yasak özellikle sosyal medyada oldukça tartışılmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar dün oynandı. Liverpool, Spartak Moskova'yı 7-0 yendi. Bu sonucun ardından gözler Spartak Moskova kulübü doktoru Victoria Gameeva'ya çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar dün oynandı. Liverpool, Spartak Moskova'yı 7-0 yendi. Bu sonucun ardından gözler Spartak Moskova kulübü doktoru Victoria Gameeva'ya çevrildi.
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Bağlantılar: Liverpool, Spartak Moskava
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