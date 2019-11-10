Sefirin Kızı olay yarattı! Dünyada da ilgi gördü!

'Sefirin Kızı'ndan ilk kareler ortaya çıktı!

Engin Akyürek ile Neslihan Atagül, Montenegro yolcusu!

'Sefirin Kızı' ne zaman başlayacak?

Star Tv’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden ‘Sefirin Kızı’nın ilk tanıtımı önceki gün yayınlandı. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz, Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek’in dünyanın dört bir yanındaki hayranları harekete geçti. Tanıtım İspanyolca, İngilizce, Arapça, İtalyanca başta olmak üzere bir çok dile çevrilerek dünyada büyük ilgi gördü.Sosyal medyada da Sefirin Kızı ile ilgili bir çok yorum yapıldı. Hem Neslihan Atagül Doğulu'nun ismi hem de Sefirin Kızı ayrı ayrı TT listesine girdi.-En uyumlu çiftlerden biri geliyor ve daha fragmanda bile oyunculuk dersi veriyorlar.-Aşırılı beğendim, teşekkürler! #SefirinKızı-Ef sa ne... tüylerim diken diken oldu ne diyeyim #sefirinkızı-Engin Akyürek icin olumsuz elestiri yapanlar; adam mimikleriyle bile rolü yaşatıyor. En içten oynayan oyuncu bence #sefirinkızı-Neslihanla Engini karşılıklı döktürürken izleyeceğim için heyecanlıyım.İşinde çok başarılı ve çok sevilen iki ismin bir araya gelmesi nadiren olur malum. #SefirinKızı-Tek kelimeyle bomba bir dizi geliyor Engin Akyürek tek kelimeyle mükemmelsin Neslihan Atagün iyiki sen olmuşsun baya iyi fragman efsane ya ben aşırı beğendim #EnginAkyürkek #NeslihanAtagül #SefirinKızı-Engin Akyürek’i de özlemişiz be! Fragman çok iyi görünüyor bakarım ben buna #SefirinKızı-#SefirinKızı fragmanı gel beni izle ve oyunculuk nasıl olur gör dedi 🤙🏼 tebrik ederim izleyeceğim tabikide