Sefirin Kızı olay yarattı! Dünyada da ilgi gördü!

Sosyal medyada da Sefirin Kızı ile ilgili bir çok yorum yapıldı. Hem Neslihan Atagül Doğulu'nun ismi hem de Sefirin Kızı ayrı ayrı TT listesine girdi.
'Sefirin Kızı'ndan ilk kareler ortaya çıktı!
İşte Twitter'da Sefirin Kızı ile ilgili yapılan yorumlardan bir kaçı:
-En uyumlu çiftlerden biri geliyor ve daha fragmanda bile oyunculuk dersi veriyorlar.
-Aşırılı beğendim, teşekkürler! #SefirinKızı
-Ef sa ne... tüylerim diken diken oldu ne diyeyim #sefirinkızı
-Engin Akyürek icin olumsuz elestiri yapanlar; adam mimikleriyle bile rolü yaşatıyor. En içten oynayan oyuncu bence #sefirinkızı
-Neslihanla Engini karşılıklı döktürürken izleyeceğim için heyecanlıyım.İşinde çok başarılı ve çok sevilen iki ismin bir araya gelmesi nadiren olur malum. #SefirinKızı
-Tek kelimeyle bomba bir dizi geliyor Engin Akyürek tek kelimeyle mükemmelsin Neslihan Atagün iyiki sen olmuşsun baya iyi fragman efsane ya ben aşırı beğendim #EnginAkyürkek #NeslihanAtagül #SefirinKızı
-Engin Akyürek’i de özlemişiz be! Fragman çok iyi görünüyor bakarım ben buna #SefirinKızı
-#SefirinKızı fragmanı gel beni izle ve oyunculuk nasıl olur gör dedi 🤙🏼 tebrik ederim izleyeceğim tabikide
Engin Akyürek ile Neslihan Atagül, Montenegro yolcusu!
'Sefirin Kızı' ne zaman başlayacak?