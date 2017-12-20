Sedef Çalarkan, BB kremin sedefli dokusundan yola çıkarak ışıl ışıl makyaj çantaları tasarladı ve bu proje için Dermoskin'in yüzü oldu. Genç ve başarılı fotoğraf sanatçısı Yonca Karakış'ın objektifinden pırıl pırıl Dermoskin dünyası yaratıldı.
"Sedef" gibi parlıyor!
Sedef Çalarkan, Dermoskin ile işbirliği yaptı!Kadın - 20.12.2017 18:30
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