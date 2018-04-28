Sedef Avcı: Eşimle aynı dizide oynamam!

Magazin - 29.04.2018 06:00

Sedef Avcı: Oğluma hamile iken...

Sedef Avcı o iddiaya cevap verdi!

Sedef Avcı: Aramıza pilates topu girdi

Fox’taki Yasak Elma’da Dr.Sinan’ı canlandıran Kıvanç Kasabalı meslektaşı Sedef Avcı ile 2005’te evlenmişti. Çift önceki gün Bebek’te görüldü. Sedef Avcı’ya yöneltilen “Eşinizle aynı dizide oynamak ister misiniz?” sorusuna Avcı, “Hayır, öyle çok zor. Ayrı ayrı daha iyi” yanıtını verdi. Aynı soru Kıvanç Kasabalı’ya da soruldu. Kasabalı ise ”Reklam filmi olursa belki” diye konuştu.