Sedef Avcı: Eşimle aynı dizide oynamam!

Bebek’te görüntülenen Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı çiftine “Aynı dizide rol almak ister misiniz?” diye soruldu. İkili bu soruya bakın ne yanıt verdi?

Magazin - 29.04.2018 06:00
Sedef Avcı: Eşimle aynı dizide oynamam!
Fox’taki Yasak Elma’da Dr.Sinan’ı canlandıran Kıvanç Kasabalı meslektaşı Sedef Avcı ile 2005’te evlenmişti. Çift önceki gün Bebek’te görüldü. Sedef Avcı’ya yöneltilen “Eşinizle aynı dizide oynamak ister misiniz?” sorusuna Avcı, “Hayır, öyle çok zor. Ayrı ayrı daha iyi” yanıtını verdi. Aynı soru Kıvanç Kasabalı’ya da soruldu. Kasabalı ise ”Reklam filmi olursa belki” diye konuştu.


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