Sedat Doğan’ın açıklamaları olay olmuştu... Ve Işın Karaca konuştu!

Işın Karaca önceki akşam Etiler'de konser verdi. Konser öncesi magazin muhabirlerinin karşısına geçen şarkıcıya eski eşi Sedat Doğan'ın Tuğrul Odabaş için söylediği sözler soruldu. Karaca, “Bir şey söylemeyeceğim. Bu benimle alakası olan bir şey değil. Benim savaşım değil artık bu. Herkesin kendi savaşı. Mia da her şeyi biliyor. Her şeyi konuşuyoruz” dedi.Şarkıcı, “Tuğrul Bey, Mia ile fotoğraflarını paylaşmaya devam edecek mi?” sorusuna ise “Birlikte altı buçuk yıl geçirdiler. Elbette edecek” yanıtını verdi.Sedat Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla, Tuğrul Odabaş’ı tehdit etmişti.