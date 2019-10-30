Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Yemekteyiz çekimi için Bursa'ya gitti. Sayan, Bursa'da yoğun bir ilgiyle karşılandı.
PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Sayan, Yemekteyiz çekiminden ilgili çekici anları ve program kıyafetlerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Son paylaşımında giydiği mini etek de olay oldu.
TAM PUAN ALDI
Seda Sayan, genç görüntüsü ve güzel fiziğiyle hayranlarından tam puan aldı. 56 yaşındaki Sayan'ın pozu binlerce beğeni alarak fan sayfalarında paylaşıldı.
Seda Sayan'ın mini etekli pozu olay oldu!
Yemekteyiz'in sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın programda giydiği mini eteği olay yarattı.
30.10.2019 12:36 Magazin