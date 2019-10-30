Seda Sayan'ın mini etekli pozu olay oldu!

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Yemekteyiz çekimi için Bursa'ya gitti. Sayan, Bursa'da yoğun bir ilgiyle karşılandı.Sayan, Yemekteyiz çekiminden ilgili çekici anları ve program kıyafetlerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Son paylaşımında giydiği mini etek de olay oldu.Seda Sayan, genç görüntüsü ve güzel fiziğiyle hayranlarından tam puan aldı. 56 yaşındaki Sayan'ın pozu binlerce beğeni alarak fan sayfalarında paylaşıldı.