Seda Sayan'ın bilinmeyen kasedi ortaya çıktı!

Seda Sayan’ın yıllar önce Aysel Gül adıyla yayınlanan albümünün kapak fotoğrafı ortaya çıktı.

Magazin - 06.07.2018 18:08
Seda Sayan'ın bilinmeyen kasedi ortaya çıktı!
Bir çoğumuzun hayranlıkla izlediği Seda Sayan bugünlere kolay gelmedi. Çok emek verdi, çok çaba sarf etti ve sonunda Seda Sayan oldu. Seda Sayan kariyerinin başındayken Aysel Gülsaçar adını kullanıyordu sonra bu ismi Seda Sayan olarak değiştirdi. Sayan, Aysel Gülsaçar ismiyle bilindiği o günlere ait bir kasetin kapak görüntüsü ortaya çıktı.

Seda Sayan acilen ameliyat oldu!

Seda Sayan acilen ameliyat oldu!



İşte Seda Sayan'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüsü:


Sözleşmeye 'Oğulcan' maddesi!

Sözleşmeye 'Oğulcan' maddesi!



Seda Sayan'dan gelin yorumu!

Seda Sayan'dan gelin yorumu!



YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Seda Sayan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Mesut Özil aileye girdi! Mesut Özil aileye girdi!
Gökçe Bahadır'ın yeni oyuncağı! Gökçe Bahadır'ın yeni oyuncağı!
Şükran Ovalı'nın karnı iyice büyüdü! Şükran Ovalı'nın karnı iyice büyüdü!
Sette sürpriz doğum günü! Sette sürpriz doğum günü!
"Tanıyorum ama tanışmıyorum" "Tanıyorum ama tanışmıyorum"
Saadet Işıl Aksoy'dan samimi açıklamalar! Saadet Işıl Aksoy'dan samimi açıklamalar!
Ceren Hindistan geri adım attı! Ceren Hindistan geri adım attı!
Eliz Sakuçoğlu şoför tutmak zorunda kaldı! Eliz Sakuçoğlu şoför tutmak zorunda kaldı!
Araba parasına kostüm! Araba parasına kostüm!
Saba Tümer'den Alaçatı hatırası! Saba Tümer'den Alaçatı hatırası!
Kim Kardashian'ın cesur kıyafeti! Kim Kardashian'ın cesur kıyafeti!
Burak Deniz o fotoğrafı neden sildi? Burak Deniz o fotoğrafı neden sildi?

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!