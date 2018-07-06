Seda Sayan'ın bilinmeyen kasedi ortaya çıktı!

Magazin - 06.07.2018 18:08

Seda Sayan acilen ameliyat oldu!

Sözleşmeye 'Oğulcan' maddesi!

Seda Sayan'dan gelin yorumu!

Bir çoğumuzun hayranlıkla izlediği Seda Sayan bugünlere kolay gelmedi. Çok emek verdi, çok çaba sarf etti ve sonunda Seda Sayan oldu. Seda Sayan kariyerinin başındayken Aysel Gülsaçar adını kullanıyordu sonra bu ismi Seda Sayan olarak değiştirdi. Sayan, Aysel Gülsaçar ismiyle bilindiği o günlere ait bir kasetin kapak görüntüsü ortaya çıktı.İşte Seda Sayan'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüsü: