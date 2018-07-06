Seda Sayan'ın bilinmeyen kasedi ortaya çıktı!
Seda Sayan’ın yıllar önce Aysel Gül adıyla yayınlanan albümünün kapak fotoğrafı ortaya çıktı.
Magazin - 06.07.2018 18:08
Bir çoğumuzun hayranlıkla izlediği Seda Sayan bugünlere kolay gelmedi. Çok emek verdi, çok çaba sarf etti ve sonunda Seda Sayan oldu. Seda Sayan kariyerinin başındayken Aysel Gülsaçar adını kullanıyordu sonra bu ismi Seda Sayan olarak değiştirdi. Sayan, Aysel Gülsaçar ismiyle bilindiği o günlere ait bir kasetin kapak görüntüsü ortaya çıktı.
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İşte Seda Sayan'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüsü:
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