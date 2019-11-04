Seda Sayan, geçtiğimiz Haziran ayında Giuseppe Zanotti tasarımı olan saatli bir topuklu ayakkabı giymişti. Ayakkabı çok konuşulmuştu. Sayan, o ayakkabıyı şimdi de O Ses Türkiye'de giydi.
"SAAT KAÇ?"
Murat Boz, Seda Sayan'a "Saat kaç?" diye sorunca Sayan bacağını kaldırarak ayakkabısını gösterdi. Sayan'ın ayakkabısını gören seyirci kahkahalarla yanıt verdi.
"GUGUKLU SAAT TAKACAĞIM"
Sayan'ın ayakkabısına bir yorum da ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten geldi. Öztürk "Ben de önümüzdeki hafta ayak bileğime duvar saati koyup geleceğim. Hatta guguklu saat takacağım." dedi.
Seda Sayan'ın ayakkabıları olay oldu!
Seda Sayan, saatli ayakkabısıyla O Ses Türkiye'ya damgasını vurdu.
04.11.2019 17:36 Magazin