Seda Sayan'ın ayakkabıları olay oldu!

Seda Sayan, geçtiğimiz Haziran ayında Giuseppe Zanotti tasarımı olan saatli bir topuklu ayakkabı giymişti. Ayakkabı çok konuşulmuştu. Sayan, o ayakkabıyı şimdi de O Ses Türkiye'de giydi.Murat Boz, Seda Sayan'a "Saat kaç?" diye sorunca Sayan bacağını kaldırarak ayakkabısını gösterdi. Sayan'ın ayakkabısını gören seyirci kahkahalarla yanıt verdi.Sayan'ın ayakkabısına bir yorum da ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten geldi. Öztürk "Ben de önümüzdeki hafta ayak bileğime duvar saati koyup geleceğim. Hatta guguklu saat takacağım." dedi.