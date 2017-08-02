Şarkıcı Seda Sayan, 6 yıl aradan sonra modacı Nur Yerlitaş ile çalışmaya başladı.
Nur Yerlitaş, Seda Sayan'ı şekilden şekile soktuğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Nurella, Instagram'dan yaptığı paylaşımlara "Seda Sayan 6 yıl aradan sonra çalışmaya başlayınca", "Seda Sayan atölyede eğleniyoruz işte", "Biraz parfüm, biraz mor" notlarını düştü.
Seda Sayan ise paylaşımlarını "Nur Yerlitaş benimle bebekleriyle oynar gibi oynuyo" ve "Nur Yerlitaş atölyede şekilden şekile girdim" notlarıyla yaptı.
Seda Sayan şekilden şekile girdi!
6 yıl aradan sonra modacı Nur Yerlitaş ile çalışmaya başlayan Seda Sayan, çalışmaya dair fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.Magazin - 02 Ağustos 2017 21:30
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