Seda Sayan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Sayan, apandist ameliyatı geçirdi.
Seda Sayan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi
Hastane odasında kolunda serumlarla çekilen Seda Sayan, fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Seda Sayan, paylaşımına "Apar topar hastanedeyiz" notunu düştü.
İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı:
Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!
Show TV'de hafta içi her gün program sunan Seda Sayan'dan dün gecce üzücü haber geldi. Seda Sayan, aniden rahatsızlandığı için apar topar hastaneye kaldırıldı.Magazin - 29.04.2018 11:06
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Seda Sayan
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti şirket kuruyor!
- Avusturya'da Sinan Akçıl rüzgarı!
- Nişana saatler kaldı!
- Gökçe Bahadır'ın zor anları!
- Hülya Avşar veryansın etti!
- Tehlikeli Karım dizisinin finalinde neler olacak?
- Vartolu aşkını mı Çukur'u mu seçecek?
- İstanbullu Gelin'den kimse vazgeçemiyor!
- İnsanlık Suçu izleyiciyi nasıl memnun ediyor?
- Fazilet Hanım ve Kızları'na büyük şok!