Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!

Show TV'de hafta içi her gün program sunan Seda Sayan'dan dün gecce üzücü haber geldi. Seda Sayan, aniden rahatsızlandığı için apar topar hastaneye kaldırıldı.

Magazin - 29.04.2018 11:06
Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!
Seda Sayan, şiddetli karın ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Sayan, apandist ameliyatı geçirdi.

Seda Sayan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi

Hastane odasında kolunda serumlarla çekilen Seda Sayan, fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Seda Sayan, paylaşımına "Apar topar hastanedeyiz" notunu düştü.

İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı:

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Bağlantılar: Seda Sayan

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