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Seçkin Piriler'den ilk açıklama!
Kaan Tangöze ile 2016 yılında resmi olarak yollarını ayıran Seçkin Piriler'in çocuklarına kötü davrandığı hatta büyük oğlu Hakan'ı geçtiğimiz günlerde evden gönderdiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. Piriler iddialara avukatı aracılığıyla cevap verdi.Magazin - 19.12.2017 17:04
Seçkin Piriler bu iddialara böyle yanıt verdi: Daha açıklamalarım gelecek. Bana bu iftirayı atan cezasını en ağır şekilde çekecek.
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