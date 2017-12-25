Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'yi sildi

Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural savaşında sular durulmuyor.

Dedikodu - 25.12.2017 11:05
Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'yi sildi
Ünlü manken Seçkin Piriler, kendisini Kıvılcım Ural'la aldatan eski eşi Kaan Tangöze'ye resti çekti. Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Ural'la karşı karşıya gelen Piriler, "Kaan'la Kıvılcım'ın aşkı bitti" demişti.

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Hatta ünlü manken Ural'la mahkemelik olmuştu. Ancak ünlü rockçının aşkına sahip çıkması iddiaya göre Piriler'i çileden çıkardı. Güzel manken, bunun üzerine eski eşiyle çekilen tüm fotoğraflarını Instagram'dan sildi.

Kaan Tangöze, Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural... Davalık oldular!

Kaan Tangöze, Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural... Davalık oldular!



Piriler'in bu hamlesi bir takipçisinin gözünden kaçmadı. Ünlü manken, "Kaan Tangöze'nin olduğu fotoğraflar silinmiş. Yani ben öyle gördüm" diyen takipçisine "Doğru görmüşsün. Bir daha da o şahsın olduğu bir fotoğraf koymayacağım" diye yanıt verdi. (Kaynak: takvim.com.tr)

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