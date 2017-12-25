Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'yi sildi

Kıvılcım Ural'a 6 ay uzaklaştırma!
Hatta ünlü manken Ural'la mahkemelik olmuştu. Ancak ünlü rockçının aşkına sahip çıkması iddiaya göre Piriler'i çileden çıkardı. Güzel manken, bunun üzerine eski eşiyle çekilen tüm fotoğraflarını Instagram'dan sildi.
Kaan Tangöze, Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural... Davalık oldular!
Piriler'in bu hamlesi bir takipçisinin gözünden kaçmadı. Ünlü manken, "Kaan Tangöze'nin olduğu fotoğraflar silinmiş. Yani ben öyle gördüm" diyen takipçisine "Doğru görmüşsün. Bir daha da o şahsın olduğu bir fotoğraf koymayacağım" diye yanıt verdi. (Kaynak: takvim.com.tr)
Kıvılcım Ural'dan çarpıcı itiraflar!