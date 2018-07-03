Seçkin Özdemir'den evliliğe yeşil ışık!

Magazin - 03.07.2018 16:42

Demet Özdemir: Seçkin’le yeni bir şey yaşıyorum

Seçkin Özdemir'den hayranlarına müjde!

Seçkin Özdemir, bir derginin temmuz sayısına konuştu. Bir ay önce meslektaşı Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açan Seçkin Özdemir, kadınlarda doğallık, samimiyet ve pozitif enerji aradığını dile getirdi. Yakışıklı oyuncu, "Evlilik karşınıza çıkacak kişi ile ilgili bir durum. Sevdiğiniz ve hayatı paylaşabileceğiniz biriyle olduktan sonra neden olmasın?" diyerek yuva kurmaya yeşil ışık yaktı.