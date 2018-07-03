Seçkin Özdemir'den evliliğe yeşil ışık!

Oyuncu Seçkin Özdemir, bir derginin temmuz sayısına havuz başında poz verdi.

Magazin - 03.07.2018 16:42
Seçkin Özdemir'den evliliğe yeşil ışık!
Seçkin Özdemir, bir derginin temmuz sayısına konuştu. Bir ay önce meslektaşı Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açan Seçkin Özdemir, kadınlarda doğallık, samimiyet ve pozitif enerji aradığını dile getirdi. Yakışıklı oyuncu, "Evlilik karşınıza çıkacak kişi ile ilgili bir durum. Sevdiğiniz ve hayatı paylaşabileceğiniz biriyle olduktan sonra neden olmasın?" diyerek yuva kurmaya yeşil ışık yaktı.

Demet Özdemir: Seçkin’le yeni bir şey yaşıyorum

Demet Özdemir: Seçkin’le yeni bir şey yaşıyorum



Seçkin Özdemir'den hayranlarına müjde!

Seçkin Özdemir'den hayranlarına müjde!
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