Şebnem Bozoklu: Şimdilik evliliği düşünmüyoruz

Magazin - 05.12.2017 19:35

Şebnem Bozoklu ve gazeteci sevgilisi Kanat Atkaya, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla bir kafede yaklaşık üç saat oturan çift, gazetecilere el ele poz verdi. Oyuncu soruları yanıtlamazken, Atkaya, “Yaklaşık dokuz aydır birlikteyiz ve çok mutluyuz. Şimdilik evliliği düşünmüyoruz. Hayat ne getirir bilemeyiz, kısmet” şeklinde konuştu.Kaynak: milliyet.com.tr