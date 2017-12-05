Şebnem Bozoklu ve gazeteci sevgilisi Kanat Atkaya, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla bir kafede yaklaşık üç saat oturan çift, gazetecilere el ele poz verdi. Oyuncu soruları yanıtlamazken, Atkaya, “Yaklaşık dokuz aydır birlikteyiz ve çok mutluyuz. Şimdilik evliliği düşünmüyoruz. Hayat ne getirir bilemeyiz, kısmet” şeklinde konuştu.
Kaynak: milliyet.com.tr
Şebnem Bozoklu: Şimdilik evliliği düşünmüyoruz
Gazeteci sevgilisi Kanat Atkaya ile Nişantaşı’nda görüntülenen Şebnem Bozoklu, evlilik sorularına cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Şimdilik evliliği düşünmüyoruz" dedi.Magazin - 05.12.2017 19:35
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