Savcıdan flaş talep: Emrah Serbes, cezaevinden çıksa bile...

Magazin - 20.12.2017 12:00

Emrah Serbes için istenen ceza belli oldu!

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Emrah Serbes’in gişeden geçiş görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, geçen 22 Eylül'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Doğru ise tahliye edildi.Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes'in alkollü araç kullandığı, aşırı hızlı olduğu, şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.Yazar Emrah Serbes'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında iddianame tamamlanıp, yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderildi. İzmir savcılığının, Torbalı savcılığının talebine ek olarak dikkat çeken cezalandırma daha istediği ortaya çıktı. Buna göre, Emrah Serbes, aldığı cezayı tamamladıktan sonra bile belli bir süre direksiyon başına geçemeyecek. Savcılık, Emrah Serbes'in 3 yıl süreyle araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da istedi. Emrah Serbes, İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkarılacak. (Kaynak: DHA)