Türkiye’de henüz vizyona girmeyen Baba Nerdesin Kayboldum filmiyle Milano Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında gösterilen Yıldız Çağrı Atiksoy, performansıyla göz kamaştırıyor. Yıldız Çağrı Atiksoy’un başrollerini Baran Akbulut ve Bestemsu Özdemir ile paylaştığı, Ahmet Karaman’ın yönetmenliğini üstlendiği Baba Nerdesin Kayboldum filmi yurtdışında katıldığı festivallerde adaylıklar ve ödüllerle karşılanıyor. Ahmet Karaman’ın ilk uzun metrajlı filmi olan Baba Nerdesin Kayboldum, Türkiye’de vizyona girmeden önce Avrupa ve Amerika’daki film
festivallerinde öne çıkarken, güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da başarılı performansıyla kendinden söz ettiriyor.
Yıldız Çağrı Atiksoy; Hollywood Weekly Magazine Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, Londra Bağımsız Film Festivali ve European Cinematography Ödülleri’nde En İyi Film, Los Angeles Bağımsız Film Festivali Ödülleri’nde En İyi
Yabancı Film ödüllerini kazanan Baba Nerdesin Kayboldum filminde İzmirli genç bir kadın olan Oya karakterine hayat veriyor.
Geçtiğimiz gün düzenlenen Milan International Filmmaker Festival of World Cinema’da En İyi Kadın Oyuncu adayları arasına giren Atiksoy, çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen film için “Yaptığınız işin uluslararası arenada yarışıyor olması büyük bir mutluluk. Bir İzmirli olarak memleketimde film çekmenin yeri ayrı.” dedi.
"Baba Nerdesin Kayboldum" filmi büyülüyor
Savaşçı dizisinin güzel oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un oynadığı "Baba Nerdesin Kayboldum” filmi ödüle doymuyor.Sinema - 06.12.2017 13:58
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