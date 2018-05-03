Satıştan sonra şok karar!

Doğan Grubunun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de yayınlanan çoğu dizinin final yapacağı iddia ediliyor.

TV Dünyası - 03.05.2018 11:20

Kulislerde konuşulanlara göre Kanal D yapımlarından sadece Arka Sokaklar ekrana gelecek. Kanal D dizilerinden Mehmed Bir Cihan Fatihi ve Vatanım Sensin dizilerinin ekrana veda edeceği daha önce duyurulmuştu.



Haftalardır Çocuklar Duymasın, İnsanlık Suçu ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinin de final yapacağı iddia ediliyor. Kanal D, yeni sezonda Selanik 1920 Destanı ve Kurtular Vadisi ile yoluna devam edecek.

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