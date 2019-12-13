Şaşılık tedavisi için çocuğunuzun büyümesini beklemeyin!

Şaşılık yeni doğan döneminden itibaren her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Özellikle ailesinde şaşılık geçmişi olan anne babaların çocuklarını çok daha yakından gözlemlemesi erken teşhis bakımından önemlidir. Ailesinde şaşılık öyküsü olması yanı sıra; erken doğum veya düşük doğum ağırlığı olan çocuklarda şaşılık daha fazla görüldüğü için göz muayenelerinin bebek doğduktan itibaren yapılabildiğinin bilinmesi son derece önemlidir. Erken yaşta geçirilen havale ve travmaların da şaşılık riskini artıran faktörler arasında olduğu unutulmamalıdır.Şaşılığın en belirgin belirtisi, gözlerin paralelliğini bozulmasıdır. Güneşli ortamlarda bir gözünü kısma, başın veya yüzün bir yöne çevrilmesi gibi hareketler de şaşılık belirtisi olabilmektedir. Bir gözde hafif kayma dikkatli ailelerin bile gözünden kaçabilmektedir. Çocukta görülen en küçük kayma şüphesi bile göz ardı edilmeyerek uzmana başvurulması yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmektedir.Çocukların; televizyon, bilgisayar, telefon veya tabletlerin başında uzun süreler geçirmesi şaşılığa neden olmasa bile miyopi gibi kırma kusurlarının hızlı artışına yol açabilmektedir. Çocukların bu tür ekranlı araç kullanırken 20 dakikada bir 20 saniye süreyle başını kaldırıp uzağa bakması ve çok yakından bakmaması kırma kusurlarının artışını engellemede ve göz yorgunluğunun önlenmesi için akılda bulundurulmalıdır.Görme kaybını engellemek için gözlük kullanımının yanında, gözde oluşan tembelliğin giderilmesi için de kapama tedavisi uygulanmaktadır. Kapama tedavisinde iyi gören göz belli bir zaman diliminde kapatılarak, tembelliğin oluştuğu gözde görmenin artışı sağlanması amaçlanmaktadır.Şaşılık ameliyatı genellikle gözlük ve kapama tedavilerinden sonra tercih edilmektedir. Ancak, erken dönemde (ilk 6 ayda) ortaya çıkan şaşılıkta daha erken dönemde de (2 yaş öncesi) içinde şaşılık ameliyatı yapılabilmektedir. Şaşılık ameliyatı, göz dışı denilen cerrahi bir yöntemdir. Gözü hareket ettiren kasların yeri veya boyutu değiştirilerek gözün orta noktaya gelmesi sağlanmaktadır. Şaşılık ameliyatı her yaşta yapılabilmektedir. Fakat okul öncesi bu sorunun çözülmesi görsel ve psikolojik açıdan önemli olduğu kadar çocuğun akademik başarısını ve özgüvenin gelişmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir.Şaşılık ameliyatlarında en çok sorulan soruların başında gözün içine bir zarar gelip gelmeyeceği yönündedir. Şaşılık ameliyatı göz küresinin dışında gözü hareketini sağlayan kaslara yapılan bir ameliyattır. Gözün orta noktaya getirerek simetrinin(paralelliğin) ve estetiğin sağlanmasının amaçlandığın şaşılık ameliyatı sonrası, görme kusurlarının artması veya azalması gibi bir durum da söz konusu değildir. Görme kusurlarının tedavisi için gözlük ve kapama tedavileri kullanılmaktadır.