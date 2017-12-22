Müzik dünyasının genç yeteneklerinden Tuğba Yurt'un kalbini futbolcu Enver Cenk Şahin'e kaptırdığı iddia edildi. Almanya'nın FC St. Pauli takımında oynayan Enver Cenk Şahin 23 yaşında. Yani 30 yaşındaki şarkıcıdan 7 yaş küçük. İkilinin sıklıkla Almanya'da buluştukları ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istedikleri konuşuluyor.
Şarkıcı Tuğba Yurt'a 7 yaş küçük futbolcu sevgili!
Tuğba Yurt'un gönlünün kendisinden 7 yaş küçük olan futbolcu Enver Cenk Şahin'e kaptırdığı konuşuluyor.Magazin - 22.12.2017 15:13
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