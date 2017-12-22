Şarkıcı Tuğba Yurt'a 7 yaş küçük futbolcu sevgili!

Tuğba Yurt'un gönlünün kendisinden 7 yaş küçük olan futbolcu Enver Cenk Şahin'e kaptırdığı konuşuluyor.

Magazin - 22.12.2017 15:13
Şarkıcı Tuğba Yurt'a 7 yaş küçük futbolcu sevgili!
Müzik dünyasının genç yeteneklerinden Tuğba Yurt'un kalbini futbolcu Enver Cenk Şahin'e kaptırdığı iddia edildi. Almanya'nın FC St. Pauli takımında oynayan Enver Cenk Şahin 23 yaşında. Yani 30 yaşındaki şarkıcıdan 7 yaş küçük. İkilinin sıklıkla Almanya'da buluştukları ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamak istedikleri konuşuluyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tuğba Yurt

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...