Şarkıcı Edis, hastanelik oldu!

Magazin - 20.12.2017 03:00

Hafta sonu Palandöken’de konser veren Edis, dönüşte rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan genç şarkıcıya zatürre başlangıcı teşhisi kondu.Hastayım, yardım edinKış sezonunu Erzurum’da karşılayan Edis, Palandöken’in ayazına dayanamadı. Soğuk algınlığına aldırmadan konsere çıkan, konser sırasında seyirciye “Sesine güvenen arkadaşları sahneye bekliyorum, çok hastayım, bana yardım edin” diye seslenen Edis’in sağlık durumu İstanbul’a dönüşte daha da ağırlaştı.Üç konseri ertelendiŞiddetli öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle doktora giden Edis’e zatürre başlangıcı teşhisi kondu. Apar topar Maslak'taki özel bir hastaneye yatış işlemleri yapılan şarkıcının tedavisine hastanede devam ediliyor. Bu nedenle Edis’in önümüzdeki üç konserinin de ileri tarihlere ertelendiği öğrenildi.Kaynak: hurriyet.com.tr