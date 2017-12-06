Sarılmak bir ihtiyaçtır

Japonya’da sarılmanın bir meslek olduğunu okuduğumda şaşırmıştım. İnsanlar belli bir ücret karşılığında birbirlerine sarılıyorlarmış. Sarılmanın ruhu tedavi ettiğine inanan bir inanış, aslı var mı; tabii ki var.

Cinsellik - 06.12.2017 12:51

Japonya’da sarılmanın bir meslek olduğunu okuduğumda şaşırmıştım. İnsanlar belli bir ücret

karşılığında birbirlerine sarılıyorlarmış. Sarılmanın ruhu tedavi ettiğine inanan bir inanış, aslı var mı;

tabii ki var.



Yalnızlığın ilacı, kendini güvende hissetmeni ve sevildiğini anlamanın bir başka yolu sarılmak… Lakin

insanlar sevdiklerini söyleyemedikleri gibi sarılmak istediklerini de söylemekten çekinirler. Oysa

sevdiğini söylemese bile sadece sarılsa da anlardın kim seni nasıl seviyor.



Özlemin dindiği tek yerdir kucaklaşmak. Onun kalbi senin sağ yanına değdiğinde iki kalple bütünleşir

insan bedeni. Bu yüzden sarılmak her canlı için bir ihtiyaçtır.



Sarılınca hissedilen küçük dokunuşlar beyindeki bazı sinirlerin uyarılmasını sağlıyor. Ve böylelikle

vücuda endorfin salgılanarak, mutlu olma oranını arttırıyor. Kişi kendini güvende ve huzurlu

hissediyor.



YAZI: Kamuran Akdemir

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