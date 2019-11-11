Sarı saçın bakımı nasıl yapılır?

Saçlarınızı sarı yapmaya karar verdiyseniz en önemli şey; mor şampuan. Saçlarınızı haftada 1-2 kez mor şampuanla yıkamanız, saçınızın rengini daha uzun süre canlı tutacaktır.Saç tellerinizi güçlendirmek için protein saç maskelerini kullanabilirsiniz.Havuzda bulunan maddelerin saçınıza yapışmasını azaltmak ve denizin kurutucu etkisini azaltmak için saçlarınızı denize veya havuza girmeden önce ıslatmanız gerekiyor. Bu şekilde saçlarınız korunacaktır.Saç açıcılar saça oldukça zarar veren kimyasallar içerir. Bu yüzden saç açıcı ürünlerin kullanımını azaltmanız, saç boyama aralığınızı arttırmanız saçınız için çok daha sağlıklı olacaktır.