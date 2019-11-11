MOR ŞAMPUAN
Saçlarınızı sarı yapmaya karar verdiyseniz en önemli şey; mor şampuan. Saçlarınızı haftada 1-2 kez mor şampuanla yıkamanız, saçınızın rengini daha uzun süre canlı tutacaktır.
PROTEİN MASKELERİ
Saç tellerinizi güçlendirmek için protein saç maskelerini kullanabilirsiniz.
SAÇLARINIZI ISLATIN
Havuzda bulunan maddelerin saçınıza yapışmasını azaltmak ve denizin kurutucu etkisini azaltmak için saçlarınızı denize veya havuza girmeden önce ıslatmanız gerekiyor. Bu şekilde saçlarınız korunacaktır.
AÇICI KULLANIMINI AZALTIN
Saç açıcılar saça oldukça zarar veren kimyasallar içerir. Bu yüzden saç açıcı ürünlerin kullanımını azaltmanız, saç boyama aralığınızı arttırmanız saçınız için çok daha sağlıklı olacaktır.
Sarı saçın bakımı nasıl yapılır?
Bakımı zor olan saç renklerinden biri olan sarı saçın bakımı nasıl yapılır, sizin için araştırdık.
11.11.2019 09:55 Kadın