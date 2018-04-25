Sarı-Lacivertliler rötar yaptı!

Fenerbahçe Doğuş, Basknioya'ya mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague'd Final-Four'u ertelerken, son 4 sezondur yakaladığı müthiş istatistiğini de noktaladı.

Spor - 25.04.2018 12:56
Sarı-Lacivertliler rötar yaptı!
Fenerbahçe Doğuş, İstanbul'da 2-0 galip olduğu ve THY Euroleague'de Final-Four için bir galibiyete ihtiyaca olduğu Baskonia serisinde rakibine İspanya'da diş geçiremedi.

Fenerbahçe Doğuş, maçı 88-82 kaybetti. Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Baskonia mağlubiyetinin ardından, " Baskonia'yı tebrik ediyorum.Maçı kazanmayı hakettiler. Fakat oyuncularımı da tebrik ediyorum çünkü sonuna kadar savaştılar. İstanbul'da da bu takımla karşılaştık, pratikte değişen bir şey yok. Final Four'a girmek için 1 galibiyet daha almamız gerekiyor. Elimizde çok ciddi bir şans var" açıklamasını yaptı.
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