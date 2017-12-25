"Sana hastayım!"

Özge Özpirinçci Tatar Ramazan dizisinde tanışıp 2014 yılında sevgili olduğu Burak Yamantürk'ün doğum gününü öyle bir kutladı ki beğeni yağmuruna tutuldu.

Magazin - 25.12.2017 11:33
"Sana hastayım!"
Özge Özpirinçci Tatar Ramazan dizisinde tanışıp 2014 yılında Burak Yamantürk ile sevgili olmuşlardı. Burak Yamantürk 2 gün önce doğum günü olmasına rağmen sevgilisi Özge Özpirinçci'yi Acı, Tatlı, Ekşi filminin yurt dışı gösterimleri için yalnız bırakmadı. Özge Özpirinçci sevgilisinin bu romantik hareketine daha fazla kayıtsız kalamadı ve Burak Yamantürk'ün doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Özpirinçci'nin fotoğrafın altına yazdığı yazı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Özpirinçci yazısında "İyi ki sevdik birbirimizi! İyi ki varsın! Sağlık, mutluluk ve dolu yılların olsun! Sana hastayım." diyerek sevgilisine aşkını bir kere daha ilan etmiş oldu.

İşte Özge Özpirinçci'nin fotoğrafı ve yazısı:


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