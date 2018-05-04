Salzburg - Marsilya maç sonucu: 2-1
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında ilk maçı 2-0 kazanan Marsilya, konuk takım normal süresini Salzburg karşısında 2-0 kaybettiği mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve finale yükseldi. Bu sonuçla Fransız ekibi, Atletico Madrid'in rakibi oldu.
Spor - 04.05.2018 10:19
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Salzburg, Red Bull Arena'da Marsilya'yı konuk etti.
İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelenin 53. dakikasında Salzburg, Haidara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi Salzburg 90 dakika'yı 2-0'lık skorla sona erdi.
İlk maçta Marsilya'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdiği için mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada Rolando'nun golüyle Marsilya sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.
Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.
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