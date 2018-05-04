Salzburg - Marsilya maç sonucu: 2-1

Spor - 04.05.2018 10:19

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Salzburg, Red Bull Arena'da Marsilya'yı konuk etti.İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelenin 53. dakikasında Salzburg, Haidara'nın golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi Salzburg 90 dakika'yı 2-0'lık skorla sona erdi.İlk maçta Marsilya'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdiği için mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada Rolando'nun golüyle Marsilya sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.