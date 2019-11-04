Sağlıklı bir cilt için ne tüketmeliyiz?

Cilt sağlığı için en önemli şey sudur. Su, toksinleri temizler ve besin maddelerinin ve vitaminlerin vücudumuzda dolaşımını sağlar. Toksinlerin temizlenmesine yardımcı olan su, cildimiz için çok önemlidir.Sabah kahvaltımız C vitamini açısından zengin olmalı. Acı biber, yeşil dolmalık biber, kivi, çilek, ananas ve mango C vitamini açısından oldukça yüksek besinlerdir. Kahvaltıda bunlara mutlaka yer verin.Öğle yemeğinde 'likopen'li besinler tüketmemiz gerekiyor. Likopen, güneş hasarına karşı korunmaya ve cilt kanseri riskini azaltmada etkilidir. Bolca likopen içeren karpuz ile domatesi öğle yemeğinize ekleyebilirsiniz.Akşam yemeğinde ise omega-3 açısından zengin besinler tercih edilmedi. Yaşlanma belirtilerini en aza indirgeyen omega-3 palamut, somon sardalya gibi balıklarda oldukça fazladır.