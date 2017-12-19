Sağlığınızı ne bozar?

Hayatın en önemli şeyi ne diye sorsalar hepimiz sağlık deriz. Ne zaman bir dilek de bulunsan önce sağlık diye ilk onu liste başı yaparız. Çünkü sağlık yerinde olmadığı zaman hayat durur. Dünyanın en çok para kazanı insanı da olsan, en başarılısı ve en şahane statüye de sahip olsan sağlığın bozuldu mu, gerisi yalan, gerisi önemsiz. Bozulan bir şeyi yapmaya çalışmanın zorluğu zaten tartışılmaz. Kırılan hiçbir şey yapıştırılsa bile eski kalitesini kazanmaz. O halde bize en iyi şekilde bahşedilmiş vücudumuza iyi bakmak, hastalıklardan korumak en önce kendimiz için boynumuzun borcudur.

Sağlık - 19.12.2017 16:06

Peki sağlık nasıl bozulur? İşte kaçınmamız gereken başlıca etkenler.



*Uykusuzluk sadece sağlığımızı bozmakla kalmaz, yarattığı stres ve gerginlik hayatta başarısız şeylere imza atabileceğimizi gösterir. Dikkat edilmeyen uyku düzensizlikleri sağlığı ilk bozan maddeler arasında.



*Doğru beslenmemek. Beslenme sadece damağa hitap eden bir şey olduğunda önemi de azaları. Bazı besinleri tadını sevmeseniz bile sırf yararından faydalanabilmek için tüketmek zorundasınız. Damak zevkinizi ve keyfinizi bir yana bırakıp doğru beslenmek için de çabada olmanız sağlığınızı koruyabilmeniz için çok önemlidir.



*Sigara, alkol gibi zararları saymakla tükenmeyecek kötü alışkanlıklardan uzak kalmak ve bunun yerine daha çok spor yaparak zinde kalmak tercihiniz olmalı.



*Stres, gereksiz kaygı, üzüntü ve keder gibi ruhun dengesini alt üst eden etkenlerden uzak durmak, daha çok huzuru tercih etmek sağlık için çok önemlidir. Tüm hastalıkların dertlerden ileri geldiği öne sürülür ya hani; yalan değildir. Probrem yaratmayın, çıkan problemlerle fazlasıyla uğraşmayın. Terhiniz mutluluktan yana olsun ki, sağlıklı kalın.



*Bedeninizi temiz tutmak, gerekli bakımlarını yapmak, ihtiyaç hissedilirse doktora gitmekten kaçmamak…

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