Sade ve duru güzel!

Magazin - 04.07.2018 18:00

Bir dönemin en ünlü top modelleri arasında yer alan ve daha sonra kariyerine oyunculuk ile devam eden Sedef Avcı, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yıllarca aynı podyumda modellik yaptığı ve birlikte oyunculuğa adım attıkları Kıvanç Kasabalı ile mutlu bir evliliği olan, 2013'te Can adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Avcı, makyajsız ve duru güzelliği ile dikkat çekti.