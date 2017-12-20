Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, 31’inci yaşını önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir kulüpte kutladı. Partiye Babel’in takım arkadaşları Fabri, Cenk Tosun, Atiba, Lens ve Caner Erkin’in yanı sıra Galatasaraylı Rodrigues de katıldı. Babel, geccenin sonunda mekandan eşiyle ayrıldı. Babel'in eşi iddialı elbisesiyle dikkat çekti.
Ryan Babel'in geccesi! Dostları yalnız bırakmadı!
Ryan Babel, yeni yaşını önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir kulüpte kutladı. Babel'i takım arkadaşları yalnız bırakmadı.Spor - 21.12.2017 03:00
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Bağlantılar: Ryan Babel, Fabri, Cenk Tosun, Atiba, Lens, Caner Erkin, Rodrigues
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