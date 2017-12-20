Ryan Babel'in geccesi! Dostları yalnız bırakmadı!

Spor - 21.12.2017 03:00

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, 31’inci yaşını önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir kulüpte kutladı. Partiye Babel’in takım arkadaşları Fabri, Cenk Tosun, Atiba, Lens ve Caner Erkin’in yanı sıra Galatasaraylı Rodrigues de katıldı. Babel, geccenin sonunda mekandan eşiyle ayrıldı. Babel'in eşi iddialı elbisesiyle dikkat çekti.