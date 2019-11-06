Rüya gibi düğünden Capri'ye balayına...

Yaklaşık iki senedir beraber olan ikilinin dostlarının ve ailesinin katılımı ile gerçekleşen düğünleri rüya gibi geçti. İkilinin nikahını Beşiktaş Belediyesi'nden Osman Kurtoğlu kıyarken, şahitliklerini Aytuğ Güldamla, Doçent Doktor Barış Aydil, Selim Sapan gibi isimler yaptı.Yaklaşık 350 davetlinin katıldığı düğünde sahneye genç şarkıcı Alya çıktı. Gürbüz İğdebeli'nin damatlığını özel tasarım ile Ali Kula yaparken, Hande Soy'un gelinliğinin özel dikim olduğu öğrenildi. İkilinin balayı için İtalya'nın Capri şehrine gideceği öğrenildi.