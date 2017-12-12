RTÜK'ten kırmızı biber!

RTÜK’ten magazin dünyasına ayar gibi karar! Gülben Ergen ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’ın “magazin programlarında kişilik haklarımıza saldırıldı” başvurularını gündemine alan Üst Kurul, Star TV’de yayınlanan “Duymayan Kalmasın”, Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” ve EM TV’de ekranlara gelen “Herşeyi Konuşalım” programlarına ceza yağdırdı.

TV Dünyası - 12.12.2017 11:28
RTÜK'ten kırmızı biber!
Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in olaylı boşanmasının ardından şikayete konu olan programlarda Ergen ve eski eşi Mustafa Erdoğan hakkında ağır ithamlarda bulunulmuş; Erdoğan'ın Avukatı İlkser Akbulut ve Ergen'in Avukatı Altın Mimir söz konusu TV kanallarını RTÜK’e şikayet etmişlerdi.

Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!

Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!



BU ELEŞTİRİLER MAGAZİNİN ÖTESİNDE

Başvuruyu oy birliğiyle haklı bulan RTÜK, karar metninde şu çarpıcı tespitlerde bulundu: Kamuoyunda bilinirliği olan ünlü kişilerin yaşadıklarının magazinsel anlamda haber değeri taşımış olsa da; söz konusu yayın içeriğinde kullanılan ifadelerin magazinsel yaklaşımın çok ötesinde eleştiri sınırlarını aşan, tarafları rencide edici, kişilerin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.

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Sezen'den Gülben'e; "Yansın Bakalım"



EN BÜYÜK CEZA DUYMAYAN KALMASIN'A

Kurul, toplantı sonunda Star TV’de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunduğu “Duymayan Kalmasın”a 207 Bin TL, Beyaz TV’de yayınlanan Nihat Doğan, Bircan İpek, İlkay Buharalı’nın sunduğu “Söylemezsem Olmaz”a 32 bin 454 TL ve EM TV’de yayınlanan Erol Köse’nin sunduğu “Herşeyi Konuşalım” isimli programa 14 bin 908 TL ceza kesti.
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Bağlantılar: Gülben Ergen

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