RTÜK'ten kırmızı biber!

TV Dünyası - 12.12.2017 11:28

Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!

Sezen'den Gülben'e; "Yansın Bakalım"

Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in olaylı boşanmasının ardından şikayete konu olan programlarda Ergen ve eski eşi Mustafa Erdoğan hakkında ağır ithamlarda bulunulmuş; Erdoğan'ın Avukatı İlkser Akbulut ve Ergen'in Avukatı Altın Mimir söz konusu TV kanallarını RTÜK’e şikayet etmişlerdi.Başvuruyu oy birliğiyle haklı bulan RTÜK, karar metninde şu çarpıcı tespitlerde bulundu: Kamuoyunda bilinirliği olan ünlü kişilerin yaşadıklarının magazinsel anlamda haber değeri taşımış olsa da; söz konusu yayın içeriğinde kullanılan ifadelerin magazinsel yaklaşımın çok ötesinde eleştiri sınırlarını aşan, tarafları rencide edici, kişilerin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır.Kurul, toplantı sonunda Star TV’de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunduğu “Duymayan Kalmasın”a 207 Bin TL, Beyaz TV’de yayınlanan Nihat Doğan, Bircan İpek, İlkay Buharalı’nın sunduğu “Söylemezsem Olmaz”a 32 bin 454 TL ve EM TV’de yayınlanan Erol Köse’nin sunduğu “Herşeyi Konuşalım” isimli programa 14 bin 908 TL ceza kesti.