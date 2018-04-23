Romantik yemek!

İşadamı Özgür İnal’la ilişkisi sona eren Nurgül Yeşilçay, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla yemekte görüntülendi.

Magazin - 23.04.2018 10:20
Romantik yemek!
İşadamı Özgür İnal’la ilişkisi sona eren Nurgül Yeşilçay, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla yemekte görüntülendi.

UZAK DOĞU MUTFAĞI

Ankaralı işadamı Özgür İnal’la ilişkisi bir süre önce sona eren Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Kuruçeşme’deki İnari adlı Uzak Doğu restoranındaydı. Ünlü oyuncu mekanda bir erkek arkadaşıyla baş başa yemek yedi. Uzun süre sohbet eden ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bir ara makyajını tazelemek için masadan kalkan Nurgül Yeşilçay, geri döndüğünde bu kez erkek arkadaşının yanına oturdu. Ancak o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti.Önce yerini değiştirip masanın karşısına geçen oyuncu, ardından mekanı tek başına terk etti. Nurgül Yeşilçay’ın erkek arkadaşı elleriyle yüzünü gizleyerek fotoğrafının çekilmesini engellemeye çalıştı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

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Bağlantılar: Nurgül Yeşilçay

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