Romantik komedilerin yıldızından taciz itirafı!

Reese Witherspoon, başrolünü Jennifer Aniston ile paylaştığı yeni dizisi ‘The Morning Show’da ekran dünyasının arka planını anlatıyor.Güzel oyuncu, dizinin senaryosunun kendine çok tanıdık geldiğini belirtip "“Kariyerimin başı 1992’de tacize uğradım. Yapımcılar sessiz kalmamı istedi. İş bulabilmemin koşulu susmamdı. Ve bu kariyerimdeki tek olay değildi. Çok kez benzer cinsel saldırıya uğradım." itirafında bulundu. Bu itiraf gündeme bomba gibi düştü.