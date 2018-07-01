Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması!

Rıza Kocaoğlu, önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Magazin - 01.07.2018 11:34
Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması!
Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Kocaoğlu, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu, “Ekip çalışmaya devam ediyor ama benim çekimlerim henüz başlamadı. İlk filmde canlandırdığım roldeyim yine” dedi. Zeynep Bastık’la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kocaoğlu, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise “Aşk falan yok, biz ayrıldık” yanıtını verdi.

Bir ilişkisi daha bitti!

Bir ilişkisi daha bitti!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Mehmet Günsür'den samimi açıklamalar! Mehmet Günsür'den samimi açıklamalar!
Ünlü çiftin 3. yıl kutlaması! Ünlü çiftin 3. yıl kutlaması!
Ojenizi anında kurutacak mucizevi yöntem Ojenizi anında kurutacak mucizevi yöntem
Fazilet Hanım ve Kızları'na büyük şok! Fazilet Hanım ve Kızları'na büyük şok!
Türkçe Google Asistan için testler başlıyor! Türkçe Google Asistan için testler başlıyor!
Sevgilisine sahip çıktı! Sevgilisine sahip çıktı!
Sota'nın daveti divada! Sota'nın daveti divada!
Sessiz aşıklar! Sessiz aşıklar!
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı yine tatilde! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı yine tatilde!
Ezgi Baylar da Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia etti! Ezgi Baylar da Talat Bulut'un tacizine ...
Meryem Uzerli doğal haline dönecek! Meryem Uzerli doğal haline dönecek!
WhatsApp, kısa süre sonra iPad'lere gelebilir! WhatsApp, kısa süre sonra iPad'lere ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!