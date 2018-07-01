Bir ilişkisi daha bitti!
Rıza Kocaoğlu'ndan ayrılık açıklaması!
Rıza Kocaoğlu, önceki gün Cihangir’de görüntülendi.Magazin - 01.07.2018 11:34
Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Kocaoğlu, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu, “Ekip çalışmaya devam ediyor ama benim çekimlerim henüz başlamadı. İlk filmde canlandırdığım roldeyim yine” dedi. Zeynep Bastık’la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kocaoğlu, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise “Aşk falan yok, biz ayrıldık” yanıtını verdi.
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Bağlantılar: Rıza Kocaoğlu, Zeynep Bastık
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