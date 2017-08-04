Rita Ora üstsüz fena yakalandı...

Dünya Magazin - 04 Ağustos 2017 23:59

İngiliz şarkıcı Rita Ora, Jamaika'nın Negril kentinde tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla yorungunluk atan şarkıcı, üstsüz güneşlenirken görüntülendi. Paparazzileri fark eden Ora, konakladığı otele kaçtı. Ünlü yıldız, iki gün önce de arkadaşlarıyla birlikte objektiflere böyle takılmıştı.