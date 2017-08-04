İngiliz şarkıcı Rita Ora, Jamaika'nın Negril kentinde tatil yapıyor. Arkadaşlarıyla yorungunluk atan şarkıcı, üstsüz güneşlenirken görüntülendi. Paparazzileri fark eden Ora, konakladığı otele kaçtı. Ünlü yıldız, iki gün önce de arkadaşlarıyla birlikte objektiflere böyle takılmıştı.
Rita Ora üstsüz fena yakalandı...
Üstsüz güneşlenirken görüntülenen Rita Ora, paparazzileri fark edince konakladığı otele kaçtı.Dünya Magazin - 04 Ağustos 2017 23:59
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