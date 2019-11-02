Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi ismini verdiği markasına yoğunlaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının markasının reklamı için verdiği poz sosyal medyada olay oldu
REKLAMINI YAPIYOR
Ünlü şarkıcının markasını yapmak için tek ihtiyacı kendisi. Rihanna, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına “Kendi stylist’im Jahleel Weaver’i sizlerle tanıştırayım. Üç yeni VIP kutu hazırladık. Mood’unuza göre değişiyor” notunu ekledi.
"ACIMAN YOK MU"
Rihanna'nın fotoğrafı 3 milyondan fazla beğeni aldı. Hayranları ünlü şarkıcıya “Senin acıman yok mu?” yorumunu yaptıklar.
Rihanna'nın pozu Instagram'ı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi markasının Savage X Fenti Koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
02.11.2019 12:20 Dünya Magazin