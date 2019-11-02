Rihanna'nın pozu Instagram'ı salladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi ismini verdiği markasına yoğunlaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının markasının reklamı için verdiği poz sosyal medyada olay olduÜnlü şarkıcının markasını yapmak için tek ihtiyacı kendisi. Rihanna, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafının altına “Kendi stylist’im Jahleel Weaver’i sizlerle tanıştırayım. Üç yeni VIP kutu hazırladık. Mood’unuza göre değişiyor” notunu ekledi.Rihanna'nın fotoğrafı 3 milyondan fazla beğeni aldı. Hayranları ünlü şarkıcıya “Senin acıman yok mu?” yorumunu yaptıklar.