Rihanna yeni imajıyla olay yarattı!

Rihanna, yeni imajıyla ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünya Magazin - 08 Ağustos 2017 03:00
Rihanna yeni imajıyla olay yarattı!
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yeni imajıyla olay yarattı. Rihanna, yeni imajıyla ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Instagram'da 55 milyondan fazla takipçisi bulunan Rihanna'nın yeni imajı hayranları tarafından oldukça ilgi gördü. Paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Bağlantılar: Rihanna, imaj

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