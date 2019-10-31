Ricky Martin 4. kez baba oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, dördüncü bebeğini kucağına aldı.

31.10.2019 14:47 Dünya Magazin

Ricky Martin 4. kez baba oldu! 2018 yılından beri Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Martin, yeni bebek müjdesini sosyal medya hesabında verdi.

RENN MARTIN-YOSEF
Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni bebeğini hayranlarına tanıttı. Martin, fotoğrafın altına “Oğlumuz Renn Martin-Yosef doğdu” notunu düştü.

4. ÇOCUK
Ünlü şarkıcının 11 yaşında Matteo ve Valentino isimli ikiz oğulları ve 10 aylık Lucia adında da bir kızı var.

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