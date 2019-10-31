Ricky Martin 4. kez baba oldu!

2018 yılından beri Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Martin, yeni bebek müjdesini sosyal medya hesabında verdi.Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeni bebeğini hayranlarına tanıttı. Martin, fotoğrafın altına “Oğlumuz Renn Martin-Yosef doğdu” notunu düştü.Ünlü şarkıcının 11 yaşında Matteo ve Valentino isimli ikiz oğulları ve 10 aylık Lucia adında da bir kızı var.