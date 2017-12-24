Reza Zarrab ve Ebru Gündeş cephesinde flaş gelişme!

Magazin - 24.12.2017 12:32

Ebru Gündeş sosyal medyadan seslendi: Dön ne olur!

Ebru Gündeş yalıya park etti!

'Ebru Gündeş de taşınmış! Nam olsun diye yıkalım'

Ebru Gündeş günden güne eriyor!

Ebru Gündeş'in nazar boncuklu yalıdaki son günleri!

Ebru Gündeş yalıdan taşınıyor!

Ve Ebru Gündeş boşanıyor!

Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadığı ortaya çıktı

Ebru Gündeş için karar niye yok?

Boşanıyorlar mı? İlk açıklama...

Reza Zarrab’dan boşanmaya karar verdiği yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş, önceki akşam Günay’daydı. Ünlü şarkıcı, programı sırasında, sevenlerinden aldığı güç sayesinde ayakta kaldığını söyledi. Ebru Gündeş’in programlarına olan ilgi hem ünlü şarkıcının hem de organizatörlerin yüzünü güldürdü.Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Ebru Gündeş, sahne programlarına ise hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde sık sık Reza Zarrab’dan boşanacağı yönünde haberler çıkan şarkıcı, önceki akşam Günay Restoran sahnesindeydi. İzleyicinin karşısına altın rengi iddialı bir kıyafetle çıkan Gündeş, ilk şarkısının ardından kısa bir konuşma yaptı. Zor günler geçirdiğini ima eden şarkıcı, sevenlerine kendisine verdikleri destek için teşekkür etti ve “Bana sizler güç veriyorsunuz” dedi.Ebru Gündeş’in programlarına olan ilgi hem ünlü şarkıcının hem de organizatörlerin yüzünü güldürdü. Yılbaşı gecesi çıkacağı Cratos Otel’in rezervasyonları 10 gün öncesinden kapandı. Gündeş’in 5-6 Ocak tarihlerinde Günay’da yapacağı programlar için de rezervasyonlar şimdiden doldu.Reza Zarrab’dan boşanmaya karar verdiği yönünde haberler çıkan Ebru Gündeş hakkında Hürriyet Kelebek yazarı Onur Baştürk, bugünkü köşesinde ilginç bir yazı kaleme aldı:"Ülkenin en çok merak edilen ‘kapalı kutu’su Ebru Gündeş cephesinde neler mi olup bitiyor?Duyduğuma göre asla boşanmayı düşünmüyor.Öyle bir şey gündeminde dahi yok.Yalıdan taşınmadığı da zaten geçen günlerde bizim gazetede haber oldu.Perdelerin kapalı olduğu günler diğer evine vakit geçirmeye gidiyormuş sadece.Bir şey daha var: Ebru Gündeş’in şu an tek düşündüğü şey kızı Alara’ymış.Alara’nın kullandığı tüm teknolojik aletlerde internet bağlantısı kesilmiş.Olan bitenden haberi olmasın diye..."Kaynak: hurriyet.com.tr